Altınordu U15 Takımı’ndan tiki-taka golü

Altınordu U15 Takımı futbolcuları, Gelişim Ligleri Elit U16 Ligi’nde, Manisa FK U16 takımına karşı oynadıkları mücadelede attıkları tiki-taka golüyle takdir topladı.

Gelişim Ligleri Elit U16 Ligi 3. Grup 12. hafta maçında Altınordu U15 Takımı, Manisa FK U16’ya konuk oldu. Manisa Tevfik Lav Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Altınordu, müsabakadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Altınordu’da Salih Kaan Kılıçoğlu attığı 3 golle hat-trick yaparken, diğer golü ise Berkay İşçan kaydetti.

Tiki-taka golü takdir topladı

Müsabakada en dikkat çekici bölüm ise kırmızı-lacivertlilerin 4. golü oldu. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan kullanılan taç atışıyla başlayan pozisyonda, orta alandan top çevirdikten sonra hücum eden Altınordu’da, Efe Eriş’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Salih Kaan Kılıçoğlu, attığı sert şutla dar açıdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11 pas sonunda gelen gol, Barcelona ile özdeşleşen tiki-taka golünü hatırlattı. Kırmızı-lacivertli kulübün, golün videosunu sosyal medyadan paylaşması üzerine binlerce futbolsever, “Maşallah”, “Helal olsun”, “Harikasınız çocuklar”, “Barcelona’nın bir tık üstü” şeklinde yorumlar yaptı.