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Altınordu Başkanı Özkan: “Futbolu tabana yaymanın zamanı geldi”

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, firmalar sponsorluğunda bölgesel olarak ‘Minikler Futbolu Ligleri’ yapılması gerektiğini belirterek, “Daha küçük yaşlara inmenin ve futbolu tabana yaymanın zamanı geldi” dedi.

Spor 25.10.2021, 12:51
Altınordu Başkanı Özkan: “Futbolu tabana yaymanın zamanı geldi”

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, firmalar sponsorluğunda bölgesel olarak ‘Minikler Futbolu Ligleri’ yapılması gerektiğini belirterek, “Daha küçük yaşlara inmenin ve futbolu tabana yaymanın zamanı geldi” dedi.

Sakarya Erenler SK kurucusu Fatih Kanbur, Metin Oktay Yerleşkesi’nde Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U14 Takımı ile oynanan hazırlık maçının ardından Altınordu Başkan Seyit Mehmet Özkan’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ana konusu ‘bu toprakların çocuklarına değer katmak için nasıl birlikte çalışırız’ oldu.

“Yarışmayan çocuk gelişemiyor, taban genişleyemiyor”

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çocukların her şeyi başaracak kapasiteye sahip olduklarını ve onlara imkan sağlanması gerektiğini söyledi. Özkan, “Yurdumuzun dört bir yanında Fatih Kanbur Hocamız gibi kısıtlı imkanlar içinde başarılı işler yapan ve çok çalışan idealist insanlarımız var. Bu idealist insanların başında olan yetiştirici amatör kulüpler futbolumuzun temel taşları. Onların büyük değil küçük desteğe ihtiyaçları var. Onları mutlu etmenin en iyi yolu, U10, U11, U12 ve U13 küçük yaş gruplarında yarıştırmak, dinleyici olmak. TFF U14’lerden başlıyor ve sadece profesyonel kulüplere yönelik. ASKF’lerimiz ise kendi bölgelerinde küçük yaş gruplarında 1 ay gibi çok kısa süreli yarışmalar yaptırabiliyor, çünkü kaynak yok. Yarışmayan çocuk gelişemiyor, taban genişleyemiyor. Çocuğa yönelik endüstriyel ürünler üreten ve satan büyük firmaların sponsorluğunda, uzun süreli bölgesel ‘Minikler Futbolu Ligleri’ yapılarak, daha küçük yaşlara inmenin ve futbolu tabana yaymanın zamanı geldi” dedi.

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