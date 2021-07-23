banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor

Altay, Thaciano Mickael da Silva’yı kadrosuna kattı

Altay, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael Da Silva’yı renklerine bağladı.

Spor 23.07.2021, 19:02
Altay, Thaciano Mickael da Silva’yı kadrosuna kattı
banner502

Altay, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael Da Silva’yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay’da transferler ardı ardına açıklanıyor. İsveçli stoper Eric Björkander ve Ceyhun Gülselam’ı renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael Da Silva’yı da transfer ettiğini açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, 26 yaşındaki oyuncuya ’Hoş geldin’ mesajını paylaştı.

Thaciano Mickael Da Silva, kariyerinde CA Porto, Boa Esporte, Santos FC, EC Bahis ve Gremio formaları giydi. Kariyerinde toplamda 155 resmi maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 28 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner501