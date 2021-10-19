banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!

Altay revire döndü

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük maçında 3 futbolcusu sakatlanan Altay’da Murat Akça’nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, sakatlığı bulunan diğer 6 futbolcunun ise tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Spor 19.10.2021, 16:24
Altay revire döndü

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük maçında 3 futbolcusu sakatlanan Altay’da Murat Akça’nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, sakatlığı bulunan diğer 6 futbolcunun ise tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Süper Lig’de son oynadığı Fatih Karagümrük maçında 3 futbolcusu sakatlanan Altay’da Murat Akça’dan kötü haber geldi. Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Murat Akça’nın çekilen MR’ı sonrası, futbolcunun sol arka adalesinde ikinci derece kas zedelenmesi tespit edildi. Tedavisine başlanan Murat Akça’nın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Aynı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında sakatlanan Andre Poko’nun ise üst adalesinde birinci derecede gerginlik tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Poko’nun tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Yine aynı müsabakada aldığı darbeye bağlı sakatlığı bulunan Karamoko Bamba’nın Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmesi için tedavisi devam ediyor. Sakatlıkları bulunan genç futbolculardan Cem Özgener’in bu hafta takımla antrenmanlara başlaması beklenirken, Eren Erdoğan’ın ise tedavisinin 2 hafta daha süreceği belirtildi.

Fildişi Sahili Milli Takım kampından dönen Serge Aka’nın ayak bileği bağlarındaki ödemin tedavisi devam ederken, sakatlığı nükseden sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez’in de tedavisi sürüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2