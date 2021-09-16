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Altay, derbi hazırlıklarını tamamladı

Altay, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Spor 16.09.2021, 22:05
Altay, derbi hazırlıklarını tamamladı

Altay, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in 5. haftasında Altay, yarın saat 20.00’deGöztepe’yi ağırlayacak. 18 yıl aranın ardından Süper Lig’de oynanacak ilk İzmir derbisi olması özelliğini taşıyan maç öncesinde Altay, bugün akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Top kapma ve taktik çalışma çalışmayla antrenmanı tamamlayan siyah-beyazlı ekipte, futbolcuların oldukça moralli oldukları görüldü. Altay, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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