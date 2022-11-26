Aliağa Petkimspor, Konya deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta müsabakasında Ayos Konyaspor Basketbol’a konuk oluyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yarın Ayos Konyaspor Basketbol’a konuk olacak. Müsabaka saat 14.00’de Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak. İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, bu sezon 4 galibiyet 3 mağlubiyetle ligde 6’ncı sırada yer alıyor. Ayos Konyaspor Basketbol ise 3 galibiyet 4 mağlubiyetle 9’uncu sırada yer alıyor. Aliağa Petkimspor, geçen haftaki çıkışını Konya deplasmanında da devam ettirmek için sahaya çıkacak.