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Aleksandar Pesic, Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor 10.06.2021, 14:06
Aleksandar Pesic, Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük, son olarak Maccabi Tel Aviv’de forma giyen Pesic’i renklerine bağladı. Sırbistan Milli Takımı’nda farklı yaş gruplarında görev alan başarılı futbolcunun kariyerinde Sırbistan ile Moldova liglerinde şampiyonluk ve İsrail Kupası bulunuyor.

Pesic daha önce Girit, Sheriff, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Al Ittihad ve Seoul’de de top koşturmuştu.
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