Alanyaspor - Sivasspor maçının VAR’ı Emre Malok

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor, Alanyaspor’a konuk olacak. Saat 17.00’da başlayacak mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun ile İbrahim Bozbey eşlik edecek.