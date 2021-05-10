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Alanyaspor, BB Erzurumspor’u konuk edecek

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynayacağı son maçta yarın BB Erzurumspor’u ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında berabere kaldığı rakibinden bu kez 3 puan almayı hedefliyor.

Spor 10.05.2021, 12:42
Alanyaspor, BB Erzurumspor’u konuk edecek

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynayacağı son maçta yarın BB Erzurumspor’u ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında berabere kaldığı rakibinden bu kez 3 puan almayı hedefliyor.

Süper Lig’in 41. haftasında Alanyaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la karşılaşacak. Bu sezon evindeki son maçına çıkacak olan Alanya temsilcisi, müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Bugüne kadar Alanyaspor ve Erzurumspor ligde 3 kez karşı karşıya gelirken, her iki takımın da 1’er galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Erzurum’da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

Alanyaspor’da sakatlıkları bulunan Khouma Babacar, Salih Uçan, Ahmet Gülay’ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Aytemiz Alanyaspor’un Erzurumspor maçında sahada olması beklenen muhtemel 11’i şöyle:

"Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje - Ceyhun, Berkan, Efecan, Efkan - Davidson, Mustafa.”
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