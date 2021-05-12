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Ajax'tan taraftarlarına ilginç jest

Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu. Şampiyonluk sonrası Ajax yönetiminden enteresan bir adım geldi.

Spor 12.05.2021, 16:28
Ajax'tan taraftarlarına ilginç jest

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) şampiyonluğa ulaşan Ajax, şampiyonluğunu taraftarlarıyla ilginç bir yöntemle kutladı. Şampiyon takım, kupasını eriterek küçük yıldızlar haline getirdi ve taraftarına gönderdi.

Kupa eritilerek 42 bin yıldız üretildi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan Ajax, 35. şampiyonluğunu kutlamak için enteresan bir yönteme imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi.

Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, şampiyonluğu taraftara adadıklarını belirterek, "Taraftarımızı gerçekten özledik, yeniden onların önünde oynamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.

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