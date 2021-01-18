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Ahmet Canbaz, Ümraniyespor’da
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor’dan Ahmet Canbaz’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 18.01.2021, 19:45
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor’dan Ahmet Canbaz’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.Ümraniyespor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor’dan Ahmet Canbaz’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ahmet Canbaz’a hoş geldin diyor, takımımızda başarı dolu bir kariyerin büyük adımlarını atmasını temenni ediyoruz" denildi.
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