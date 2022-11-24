Ahmet Ağaoğlu: "Hakem eğitim sistemini gözden geçirmemiz lazım"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakemlik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Aday hakemlikten itibaren yetişen hakemlerin hakkıyla elit kategoriye yükselmelerini sağlayabilecek bir sistem oluşturursak belki de Türkiye’den kalkar diğer sıkıntısı olan ülkelere de hakem göndeririz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda 10 gün maddesi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Yaptığımız araştırmalarda korsan yayının Türkiye’de izlenme oranı yüzde 85. Aynı zaman özellikle İngiltere’de, Almanya’da, Hollanda’da, Belçika’da korsan yayın diye bir şey söz konusu bile değil. Bununla alakalı çok ciddi önlemlerin alınması konusunda zaten 2-3 senedir yürüttüğümüz bir çalışma var ama bir kez daha konuştuk. Özellikle son naklen yayın ihalesinde 4 sene öncesine kıyasladığımız zaman 500 milyon Dolar olan naklen yayın gelirinin 120 milyon Dolar’a düşmesi yani yüzde 80 oranın değer kaybetmesinin en önemli faktörlerden birisinin de korsan yayın olduğunu da düşünecek olursak gelir kaybında en önemli faktör korsan yayın. Bununla alakalı olarak toplumun bilinçlendirilmesi lazım. Korsan olarak izlenen bir maç 100 lira üzerinden hesaplayacak olursak 85 lira gibi kulübü maddi kayba uğratıyor. Önünü alamazsak iki sene sonra 115 milyon Dolar’ı da göremeyiz. İki sene sonra da bu rakamın 50-60 milyon Dolar’a düşeceği, bu açıdan değerlendirecek olursa Türk futbolunun ekonomik anlamda biteceği anlamına geliyor. 2 yıl içerisinde Türk futbolunu çok ciddi bir açmazının içerisine sokacağı gerçeğinin herkesi bilmesi gerekir. Herkesin korsan yayınla mücadele etmesi gerekiyor. Korsan yayın yapan sitelerin önemli bir bölümü yasa dışı bahis yapan siteler oraya link veriyor. Bir diğeri de ülkemizdeki mevcut olan yasaların yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda teknolojik olarak da bir sıkıntı var. Tespit edildiği zaman ile yayının kesilmesi arasındaki süre 81-82 dakika. Zaten maç bitmiş oluyor" diye konuştu.

"Hakem eğitim sistemini gözden geçirmemiz lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun VAR hakemleri ile ilgili yürüttüğü bir çalışma olduğunu hatırlatan Başkan Ağaoğlu, "Yabancı hakemlerle ilgili gündeme gelen konu buradan açıldı. Ben her zaman şunu söyledim; hakemlerin eğitim seviyeleri yükseltilmesi lazım. Eğer o eğitime cevap vermeyecek kapasitede hakemler varsa onlar sistem dışında kalırlar. Bu yıllardır süre gelen, yanlış uygulamalar neticesinde bugün hakem konusu çok ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. İyi eğitim verilememesi, torpil müessesinin sağlam şekilde çalışılması, elit kategoriye gelinceye kadar yapılan terfilerde karşılaşan sıkıntılar bugün en üst seviyede müesseseyi tartışılır noktaya getirdi. Burada yapılacak olan şey, belli olan sıkıntıları ortadan kaldırdığınız zaman. Futbolcu yetiştiriyorsunuz, antrenör yetiştiriyorsunuz, hakem yetiştiremiyorsanız sıkıntı bizde. Dolayısıyla futbol global, yurt dışından oyuncu alıyorsunuz, yurt dışına oyuncu veriyorsunuz, hoca alıyorsunuz, hoca veriyorsunuz, hakem alıp, hakem verilemez mi? Hakem alıp, hakem veren ülkelere de baktığımız zaman genellikle bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin de o kategoride değerlendirilmesini pek içime sindiremiyorum. Eğitim sistemini gözden geçirmemiz lazım. Aday hakemlikten itibaren yetişen hakemlerin hakkıyla elit kategoriye yükselmelerini sağlayabilecek bir sistem oluşturursak belki de Türkiye’den kalkar diğer sıkıntısı olan ülkelere de hakem göndeririz" şeklinde konuştu.