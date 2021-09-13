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Ağrı Valisi Varol, başarılı sporcularla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil ederek olimpiyat tarihine ismini yazdıran Ağrılı başarılı sporcularla bir araya geldi.

Spor 13.09.2021, 21:14
Ağrı Valisi Varol, başarılı sporcularla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil ederek olimpiyat tarihine ismini yazdıran Ağrılı başarılı sporcularla bir araya geldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı’nın başarılı oyuncusu Kader Çelik ve judoda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik ile bir süre sohbet ederek Türkiye’yi temsil eden milli sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Vali Varol, sporculara hediyeler verdi. Ziyarette başarılı sporculara Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak eşlik etti.

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