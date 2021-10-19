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Adana Demirsporlu futbolcular korona virüs aşılamalarına destek verdi

Adana Demirspor’un futbolcuları korona virüs aşılamalarına destek verip, gençlerin biran önce aşı olması gerektiğini söyledi.

Spor 19.10.2021, 18:32
Adana Demirsporlu futbolcular korona virüs aşılamalarına destek verdi

Adana Demirspor’un futbolcuları korona virüs aşılamalarına destek verip, gençlerin biran önce aşı olması gerektiğini söyledi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, kentte korona virüs aşılama oranını arttırmak için Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un futbolcularıyla anlaştı. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve beraberindeki ekipler, mavi-lacivertli ekibin tesislerini ziyaret etti.

Burada futbolcular ve teknik ekiple görüşen Nacar, korona virüs aşısının öneminden bahsetti.

Daha sonra Adana Demirspor’un futbolcuları Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Matias Vargas, Younes Belhanda ve Gökhan İnler kamera karşısına geçip, ‘Tedbirler ve aşıyla kovid-19’u aşıyoruz’ yazılı dövizlerle aşılamalara destek verip gençlerin biran önce aşı olması gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ise kentte aşılama oranının her geçen gün arttığını, Adana Demirsporlu futbolcuların da aşılamaya destek vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra Nacar, Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile takım kaptanı Rassoul’e ‘Sağlığımız için kolları sıvıyoruz, Covid-19 aşınızı olunuz’ yazılı tablo hediye etti.

Takım, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

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