Adana Demirspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Cüneyt Dumlupınar’dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba’yı getiriyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."