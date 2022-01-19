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Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para belli oldu!

Geçtiğimiz ay İngiliz kulübü Hull City'yi satın aldığını açıklayan Acun Ilıcalı'nın, takımı satın almak için 24 milyon euro ödeyeceği ortaya çıktı. Ilıcalı yeni takımıyla olan hedefini "Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak." sözleriyle anlatmıştı.

Spor 19.01.2022, 15:49
Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para belli oldu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi İngiliz futbol takımlarından Hull City'i satın aldığının müjdesini vermişti. Futbola olan ilgisiyle de bilinen Ilıcalı'nın takım sahibi olması çok kısa bir sürede resmiyet kazanacak.

24 MİLYON EURO ÖDEYECEK

The Athletic'te yer alan habere göre 6 aydır Hull City'yi satın almak için bir anlaşma üzerinde çalışan Acun Ilıcalı'nın takımın son sahibi olan Allam ailesiyle 24 milyon euroluk bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Hull City sahibi kimdir? 30 milyon sterlin kaç TL, Acun Ilıcalı Hull City&#39;i aldı mı? - Gündem Haberleri

RESMEN SAHİBİ OLACAK

Her ne kadar taraflar arasında anlaşmaya varılmış olsa da kurallar gereği satın alımın gerçekleşmesi için İngiliz Futbol Ligi(EFL)'nden onay alınması gerekiyordu. Haberde yer alan bilgilere göre yarın EFL ile bir toplantı gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

11 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

Hull City'nin FA Cup'ta Everton ile oynadığı maçı tribünden takip eden Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasıyla birlikte 11 yıldır kulübün sahibi olan Allam ailesinin dönemi sona erecek.

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