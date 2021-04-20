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Aboubakar sakatlığı hakkında konuştu!
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mücadeleside sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar sağlık durumu hakkında konuştu.
Spor 20.04.2021, 22:10
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"MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak."
"Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Cyle Larin'i de gördüm, o da sakatlandı."
"Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz."