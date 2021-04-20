Aboubakar sakatlığı hakkında konuştu!

"MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak."

"Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Cyle Larin'i de gördüm, o da sakatlandı."

"Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz."