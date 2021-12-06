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Abdullah Avcı, Trabzonspor’u tarihi günlerine taşıyor

Spor Toto Süper Lig’de 39 puanla namağlup lider konumunda olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir yılı aşan görev süresinde bordo-mavili kulübü tarihi günlerine taşıyor. Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasının sonunda 17. sırada aldığı bordo-mavili takımı, bu sezon 15. hafta itibarıyla namağlup liderliğe taşıdı.

Spor 06.12.2021, 11:59 06.12.2021, 12:07
Abdullah Avcı, Trabzonspor’u tarihi günlerine taşıyor

Spor Toto Süper Lig’de 39 puanla namağlup lider konumunda olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir yılı aşan görev süresinde bordo-mavili kulübü tarihi günlerine taşıyor. Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasının sonunda 17. sırada aldığı bordo-mavili takımı, bu sezon 15. hafta itibarıyla namağlup liderliğe taşıdı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir yıllık sürede büyük yükseliş yaşayarak tarihi günlerini hatırlattı.

Serilerle gelen şampiyonluklar

Bordo-mavili takım, 1977-1978 sezonunun son 4 maçı ile 1978-1979 sezonunun ilk 25 müsabakasında kaybetmemişti. 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi, söz konusu serinin ardından şampiyonluğa ulaşmıştı. 1979-1980 sezonunda da 15 maçlık bir kaybetmeme serisi daha yakalayan Trabzonspor, sezon sonu şampiyonluğu elde etmişti. 1983-1984’de ise sadece 2 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, aynı sezonda 28 maçlık seri yakalayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Kulüp tarihinin en çok puanı

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, 15. haftalar itibarı ile yenilgisiz 39 puan toplayarak kulüp tarihinin en çok puanına ulaştı. 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, 1995-1996 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 haftada 38 puanı hanesine yazdırmıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu rekoru kırarak tarihe geçti.

Geçen sezona 19 puanlık fark

Geçen sezon ligin 15. haftasında 20 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 39 puan topladı. Bu sezon aynı dönemde 19 puan daha fazla kazanan bordo-mavililer, ligde namağlup lider durumda bulunurken, geçen sezon 9. sırada yer alıyordu.

Avcı, 2.30 puan ortalamasıyla zirvede

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile Süper Lig’de 47 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Avcı, bu maçlarda 2.30 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.

Bu sezon tek namağlup

Trabzonspor, bu sezon geride kalan 15 hafta itibarıyla ligin tek namağlup takımı konumunda yer alırken, Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve Seri A arasında namağlup yenilgisiz takım olma unvanını da sürdürüyor.

Sırada tarihinin en uzun yenilmezlik serisi var

Trabzonspor, Adana Demirspor’u sahasında 2-0 mağlup edip yenilmezlik serisini 27 maça çıkartarak 1995-1996 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırdı. Bu rekorun ardından bordo-mavililerin yeni hedefi ise 1977-78 ve 1978-79 sezonlarında elde ettiği 29 maçlık seri.

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