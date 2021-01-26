Abdullah Avcı Süper Kupa’da ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa’da, Medipol Başakşehir ile oynayacakları final maçını kazanarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 27 Ocak Çarşamba günü saat 21.45’te Trabzonspor ile Medipol Başakşehir Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın başına geçtiği günden beri önemli bir çıkışa imza atan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig’de 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 8 galibiyete ve 3 beraberliğe imza atan tecrübeli teknik adam Trabzonspor’un başında yakaladığı yükselişi Süper Kupa ile süsleyerek kariyerinde bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Süper Lig düzeyinde ilk kupasını kaldırabilir

Teknik Direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi Başakşehir’de geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı verecek. Sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak. Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005’te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor’a karşı kaybetmişti.

Abdullah Avcı, eski takımlarına karşı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul çıkarmasında eski takımlarına karşı mücadele verecek. İstanbul’da ilk olarak 27 Ocak Çarşamba günü Başakşehir ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan deneyimli teknik adam ardından Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak. Süper Kupa finalinden moralli ayrılmak isteyen Avcı , siyah-beyazlıların karşısına yüksek motivasyonla çıkıp bordo-mavili takımı zirveye bir adım daha yaklaştırmayı planlıyor.