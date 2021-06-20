Abdülkadir Ömür, 3 maçta da kadroya giremedi

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım’da Abdülkadir Ömür 23 kişilik kadroda yer almadı. Abdülkadir, turnuvadaki 3 maçta da kadroya giremedi.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı’nda İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım’da, sakatlığı bulunan Umut Meraş’ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür, 23 kişilik kadroda yer bulamayan isimler oldu. Turnuvanın ilk maçında Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almazken, Galler karşılaşmasında ise Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal dışarıda kalan isimler olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda yer alan 26 futbolcudan 25 ismi, 3 grup maçında kadroya dahil ederken, yalnızca Abdülkadir Ömür 3 maçta da 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.