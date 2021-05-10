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A Milliler’in eylül ayı programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde, eylül ayında çıkacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda müsabakalarının statları belli oldu.

Spor 10.05.2021, 12:01
A Milliler’in eylül ayı programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde, eylül ayında çıkacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda müsabakalarının statları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde, eylül ayında 3 mücadele oynayacak. Ay-yıldızlılar, 1 Eylül’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Karadağ, 4 Eylül’de Victoria Stadyumu’nda Cebelitarık ve 7 Eylül’de Amsterdam Johan Cruijf Arena’da Hollanda ile karşılaşacak.

Milliler; Hollanda, Karadağ, Norveç, Letonya ve Cebelitarık’ın bulunduğu G Grubu’nda 7 puanla zirvede yer alıyor.
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