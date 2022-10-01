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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında karşılaştığı Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve gruptan lider olarak çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında karşılaştığı Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve gruptan lider olarak çıktı.
Spor 01.10.2022, 23:56
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında karşılaştığı Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve gruptan lider olarak çıktı.