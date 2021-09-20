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Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Türkiye benim ikinci evim gibi. Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum."
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Türkiye benim ikinci evim gibi. Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum."
Spor 20.09.2021, 15:35