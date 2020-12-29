A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün İstanbul’da kampa girdi.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün İstanbul’da kampa girdi.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün kampa girdi. Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde hazırlıklarına başlayan milliler, çalışmalarını 10 Ocak tarihine kadar İstanbul’da sürdürecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşen ilk antrenmanda TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu ve Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da yer aldı. Filenin Efeleri, 10 Ocak Pazar günü Kuzey Makedonya’ya hareket edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 18 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:"Arslan Ekşi (Ziraat Bankkart), Oğulcan Yatgın (Spor Toto), Arda Bostan (Altekma), Adis Lagumdzija (Vero Volley Monza), Metin Toy (Fenerbahçe), Ramazan Efe Mandıracı (Arkas Spor), Burak Baturalp Güngör (Arkas Spor), Burutay Subaşı (Galatasaray), Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Efe Bayram (Halkbank), Oğuzhan Karasu (Halkbank), Doğukan Ulu (Galatasaray), Vahit Emre Savaş (Galatasaray), Faik Samed Güneş (Halkbank), Ahmet Tümer (Altekma), Burak Mert (Galatasaray), Volkan Döne (Halkbank), Beytullah Hatipoğlu (İstanbul BBSK)"
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12