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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor 20.11.2020, 13:55
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
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TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz" denildi.

Ufuk Sarıca, 2017 yılından beri Milli Takımı çalıştırıyordu.

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