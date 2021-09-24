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7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında ikinci gün tamamlandı

TSYD İzmir Şubesi’nin organize ettiği Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci gün maçlarında Arkas Spor, Altekma’yı 3-0 mağlup ederken, Ziraat Bankkart ise Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Spor 24.09.2021, 19:07
7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında ikinci gün tamamlandı

TSYD İzmir Şubesi’nin organize ettiği Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci gün maçlarında Arkas Spor, Altekma’yı 3-0 mağlup ederken, Ziraat Bankkart ise Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin organize ettiği Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında heyecan devam ediyor. İkinci gün karşılaşmaları oynanırken günün ilk maçında Efeler Ligi’nin iki İzmir ekibi Atatürk Voleybol Salonunda karşı karşıya geldi. Arkas Spor, Altekma’yı 3-0 mağlup ederken mücadelenin setleri 25-16, 25-19 ve 25-18 sonuçlandı.

Günün ikinci maçında ise Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Ziraat Bankkart’ın 3-1 kazandığı maçın setleri 22-25, 26-24, 25-17 ve 25-21 sonuçlandı.

Turnuvanın son gününde yarın saat 14.30’te Altekma-Bursa Büyükşehir Belediye, 16.30’da da Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

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