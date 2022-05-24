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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep’te başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 25-29 Mayıs tarihlerinde 57’ncisi düzenlenecek Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın lansmanı 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde yapıldı.

Spor 24.05.2022, 16:47
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep’te başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 25-29 Mayıs tarihlerinde 57’ncisi düzenlenecek Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın lansmanı 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde yapıldı.

Yüzlerce sporcunun katılacağı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası çerçevesinde ayrıca dünyada ilk defa 10 ülkeden görme engelli 48 sporcunun katılacağı Para-Karate Şampiyonası da yapılacak. Para-karatede görme engelli kadın, zihinsel engelli kadın, bedensel engelli tekerlekli sandalye kadın, bedensel engelli tekerlekli sandalye kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Lansmana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Avrupa ve Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Karate Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz, Büyükler Karate Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan, Türk Milli Takımı sporcuları ve katılımcı ülkelerin milli takım temsilcileri katıldı.

Osman Toprak: “Altyapıya ciddi yatırımlar yapıyoruz”

Gaziantep’in ’spor şehri’ olması için Başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde çok ciddi adımlar atıldığını ifade eden Toprak, “Alt yapıya ciddi yatırımlar yapıyor, tesisler inşa ediyoruz. Sadece geçen yıl içerisinde 23 spor salonu ve yüzme havuzunu hizmete açtık. Şampiyonayı da şehrimizde yapıyor olmaktan dolayı çok ciddi memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Şampiyonayı şehrimize getirmede katkısı olan ilk başta Gençlik Spor Bakanlığımız ve Karate Federasyonu’na şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Espinos: “Sporcular unutulmaz günler geçirecek”

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos ise organizasyonun katılımcı ve emektarlarına teşekkür ettiği konuşmasında, “Dünyanın en iyi karatecileri, dünya şampiyonaları ve olimpiyatların madalyalı isimleri burada. Organizasyon için her şey hazır. Tüm sporcuların Gaziantep’te unutulmaz günler geçireceğine eminim” dedi.

Toplantıda konuşan Türkiye Karete Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz de Türk sporu adına önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapılacağını dile getirerek, “Biz sadece sportif alanda değil organizasyon alanında da önemli bir başarı göstereceğimize inanıyorum. Tüm kategorilerde milli takımımızın başarı göstererek en çok madalya kazanan ülke olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Milli takım ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eren Akkurt, Avrupa Şampiyonası’nda Kumite 75 kilo kategorisinde Gazi Şehri temsil edecek. Toplantıda bütün ülke sporcularına başarılar dileyen Akkurt, şehri madalyalarla gururlandıracağına inandığını ifade etti.

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