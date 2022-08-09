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5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Yasmani Copello, atletizm erkekler 400 metre engel finalinde 48.86’lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Yasmani Copello, atletizm erkekler 400 metre engel finalinde 48.86’lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Spor 09.08.2022, 18:05
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Yasmani Copello, atletizm erkekler 400 metre engel finalinde 48.86’lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.