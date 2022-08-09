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Kartal’da Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü “basit yaralama” suçundan tutuklandı.
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Spor 09.08.2022, 18:43
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.