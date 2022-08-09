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5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Ekaterina Guliyev, atletizm kadınlar 800 metre finalinde 2:02.28’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Ekaterina Guliyev, atletizm kadınlar 800 metre finalinde 2:02.28’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Spor 09.08.2022, 18:52
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Ekaterina Guliyev, atletizm kadınlar 800 metre finalinde 2:02.28’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Ekaterina Guliyev, atletizm kadınlar 800 metre finalinde 2:02.28’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

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