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3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Fethiyespor: 2
Misli.com 3. Lig 2. Grup’un 22. hafta mücadelesinde Karaman Belediyespor, sahasında Fethiyespor’a 2-0 yenildi.
Spor 21.02.2021, 15:26
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Misli.com 3. Lig 2. Grup’un 22. hafta mücadelesinde Karaman Belediyespor, sahasında Fethiyespor’a 2-0 yenildi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Metehan Alpat xx, Ferhat Dalgıç xx, Furaz Bülgen xx
Karaman Belediyespor: Onur Bulut x, Ahmet Ayhan x, Onur Kaya x, Burhan x (Ahmet Gökbayrak dk. 46 x), Muzaffer x (Sefa dk. 80 ?), Ali Sinan x, Sidar x (Sabahattin dk. 57 x), Yunus x, Hasan x (İsmet dk. 46 x), Coşkun x (Serdar dk.80 ?), Emre x
Fethiyespor: Serkan xxx, Sabri xx, Kutay xx (Harun dk.81 ?), Berkay xx, Anıl Gir xx (Görkem dk. 74 x), Yakup xxx (Hakan dk.90 ?), Serhat xx (Görkem dk. 90 ?), Mert xx, Ali Han xxx, Hayrullah xx, Anıl Arıcıoğlu xx,
Goller: Yakup (dk. 24 pen.), Ali Han (dk. 72) (Fethiyespor)Sarı kartlar: Muzaffer, (Karaman Belediyespor), Serhat (Fethiyespor)