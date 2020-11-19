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3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Gölcükspor: 1

Misli 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 9. maçında Gölcükspor’u 2-1 mağlup etti. Isparta ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 14’e çıkartarak maç eksiğiyle 7. sırada yer aldı. Gölcükspor ise 8 puanla 12. Sırada kaldı.

Spor 19.11.2020, 15:53
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3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Gölcükspor: 1

Misli 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 9. maçında Gölcükspor’u 2-1 mağlup etti. Isparta ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 14’e çıkartarak maç eksiğiyle 7. sırada yer aldı. Gölcükspor ise 8 puanla 12. Sırada kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Haymana x, Mehmet Öcal x, Caner Kurt x

Isparta 32 Spor: Murat Can xx, Semih xx, Emirkan xx, Serdar Ümit xx (Emre Yüksektepe dk. 68 x), Efşan xxx, Nurettin xxx, Oğuzhan X (Emre Fırtına dk. 56 x), Mustafa Diler xx, Akın xx, Volkan Çekiç xx (Kaan Oruç dk. 90 ?), Bekir Karadeniz xx

Gölcükspor: Gökhan xx, Kadir xx (Furkan dk. 46 x), Veli x, Arif x (Barış dk. 46 x), Ferhat x (Zekeriya dk. 56 x), Ali Mert xx, Mustafa Serkan xx, Furkan Yiğit xx, Yunus Özdemir xx, Selçuk xx, Berkan xx

Goller: Nurettin, (dk. 2, 90+4 pen) (Isparta 32 Spor), Yunus Özdemir (dk. 45+3 pen.) (Gölcükspor)

Sarı kartlar: Serdar Ümit (Isparta 32 Spor), Veli, Zekeriya (Gölcükspor)
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