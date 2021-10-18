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3 atletizm sporcusu Fenerbahçe’ye transfer oldu

1308 Osmaneli Belediyespor atletizm takımı sporcuları Eren İp, Furkan Apak ve Abdülkerim Akdaş Fenerbahçe atletizm takımına transfer oldu.

Spor 18.10.2021, 10:29
3 atletizm sporcusu Fenerbahçe’ye transfer oldu

1308 Osmaneli Belediyespor atletizm takımı sporcuları Eren İp, Furkan Apak ve Abdülkerim Akdaş Fenerbahçe atletizm takımına transfer oldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Fenerbahçe Atletizm Koordinatörü Hakan Beceren, 1308 Osmaneli Belediyespor atletizm takımı hocası Sercan Ocak ve 1308 Osmaneli Belediye Spor yönetimi ile bir araya geldi. Yapılan transferden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Örnek alt yapı kulübü olan ve 18 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediyespor üst liglere ülkemizin güzide takımlarına ve Milli takımlara sporcu vermeye devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm takımı verdiğimiz üç sporcuya başarılar diliyoruz. Ailelerini, değerli hocalarımızı ve yöneticilerimizi kutluyoruz. Tesisleşmeye, eğitici kadromuza büyük önem veriyoruz. Her yıl tesis sayısını ve kalitesini arttırıyoruz. Çok değerleri hocalarımızla çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkarken onları milli değerlerine bağlı iyi eğitim almış, örnek insanlar olarak topluma kazandırıyoruz .Her branşta başarıları sürdürebilir kılarak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

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