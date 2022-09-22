21. Bosphorus Cup start alıyor

Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul’da start alıyor. Yarın ’İstanbul Yelken Açıyor’ sloganıyla Adalar-Kalamış hattında gerçekleşecek ilk yarışın ardından, Boğaz Yarışı etabı ise 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul’da start alıyor. ’İstanbul Yelken Açıyor’ sloganıyla düzenlenecek yarışlar, IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek. Yarın start alacak organizasyonda bu sene Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden toplam 400 yabancı sporcu yarışacak. Yarışa, yerli ve yabancı toplam 900 sporcu katılacak.

Sporcular boğazda ’Yelkenler fora’ diyecek

22 Eylül Perşembe günü Caddebostan açıklarındaki antrenman ile başlayan 21. Bosphorus Cup’ta ilk yarış, 23 Eylül Cuma günü Adalar’dan start alacak ve Kalamış’ta sona erecek. Adını İstanbul Boğazı’ndan alan organizasyonun her yıl muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabı ise 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. Yelkenliler, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyecek. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı’nın ardından 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek ve genel klasmanda birinci olan takım kupanın sahibi olacak.

Gorbon: "Tüm dünya takip ediyor"

Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup’ın kurucusu Orhan Gorbon, böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gorbon, "Bosporus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. Bosphorus Cup, Türkiye’nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. Bu konuda büyük gurur duyuyorum" dedi.