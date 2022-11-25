2022 Dünya Kupası: İngiltere: 0 - ABD: 0

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda B Grubu’nun ikinci maçında İngiltere, ABD ile golsüz berabere kaldı.

2020 Dünya Kupası B Grubu’nda İngiltere ile ABD, Al Bayt Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarı iki takım da dengeli bir futbol ortaya koyarken, ekipler soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda da takımlar girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İngiltere gruptaki üçüncü ve son maçında Galler ile, ABD ise İran ile karşı karşıya gelecek.