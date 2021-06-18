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2021 FIBA Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 54 - Bosna Hersek: 64
2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek’e 64-54 kaybetti.
Spor 18.06.2021, 15:38
2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek’e 64-54 kaybetti.
Salon: Rhenus
Hakemler: Maj Kazuko Forsberg xx, Marek Kukelcik xx, Esperanza Mendoza Holgado xx
Türkiye: Pelin Derya Bilgiç xx 5, Olcay Çakır Turgut xx 4, Meltem Yıldızhan x, Tuğçe Canıtez x 2, İnci Güçlü x 3, Holingsvorth xx 7, Bahar Çağlar Ökten xx 9, Melis Gülcan xxx 17, Şerife Alperi Onar xx 4, Gökşen Fitik x 3, Esra Ural Topuz x, Sevgi Uzun x
Bosna Hersek: Deura x 2, Gajic xx 7, Jones xxx 22, Tavic xxx 14, Babic xx 10, Andjela Delic x 2, Dzombeta xx 4, Dzebo 3 x
1. Periyot: 8-17 (Bosna Hersek lehine)
Devre: 26-27 (Bosna Hersek lehine)
3. Periyot: 44-38 (Türkiye lehine)Beş faulle çıkan: Jones (Bosna Hersek)