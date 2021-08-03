2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bir gurur daha: Ferhat Arıcan bronz madalyanın sahibi oldu!

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan’dan tarihi başarı geldi. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633 puan alan Ferhat Arıcan bronz madalya kazanarak bir ilki başardı ve tarihe geçti.

Sekiz sporcunun yarıştığı finali üçüncü olarak tamamlayan Ferhat Arıcan, Olimpiyat Oyunları tarihinde artistik cimnastikte ülkemizin ilk kez madalya kazanmasını sağladı.

Çinli sporcu Jingyuan Zou 16.233 puanla altın madalyayı kazanırken, Alman cimnastikçi Lukas Dauser 15.700 puanla gümüş madalyayı elde etti.

Artistik cimnastikte ülkemize ilk madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan’ın performansı: