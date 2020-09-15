2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başlıyor
2020 CEV U18 PLAJ VOLEYBOLU AVRUPA ŞAMPİYONASI, 16-20 EYLÜL TARİHLERİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, SELÇUK BELEDİYESİ, SWS SPORTS, BEACH-IT İŞBİRLİĞİ İLE SELÇUK’UN PAMUCAK PLAJI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 16-20 Eylül tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It işbirliği ile Selçuk’un Pamucak Plajı’nda gerçekleştirilecek.
Organizasyona 26 Avrupa ülkesinden 64 takım, 128 sporcu katılacak. Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda 2 takım olmak üzere toplam 5 takım ile Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.
Korona virüs pandemisi önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Turnuva boyunca, oyun sahası, takım benchleri, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecektir.
2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 20 Eylül Pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.
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|1
|0
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|1
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|1
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|1
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|1
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|3
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|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
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|0
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|0
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|0
|12. Man City
|0
|0
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|0
|0
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|1
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