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2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı

ING Basketbol Süper Lig’inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı.

Spor 07.06.2021, 22:17
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı

ING Basketbol Süper Lig’inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı.

ING Basketbol Süper Lig final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko’yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Kariyerinin 15. lig şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes, mücadele sonunda Ülker Arena’da düzenlenen törende kupasına kavuştu. Efes’e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Final serisinin en değerli oyuncusu ise Anadolu Efes’ten Rodrigue Beaubois oldu.
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