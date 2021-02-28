2. Lig: Kocaelispor: 1 - Afjet Afyonspor: 1
1 berabere kaldı.
1 berabere kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Emrah Uluçay xx, Mehmet Kirişçioğlu xx
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Kemal Can Aydemir xx (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 46 xx), Musa Nizam xx, Batuhan Er xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 78 xx), Yiğitali Bayrak xx, Furkan Gedik xx (Dilaver Güçlü dk. 46 xx), Murat Cem Akpınar xx, Semih Karadeniz xxx, Gökhan Meral xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx, Burak Süleyman xx (İsa Nalbant dk. 84 ?)
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Emre Tosun xx (Mehmet Abdullah Çoban dk. 85 ?), Onur Ramazan Toprak xx (Görkem Güven dk. 79 x), Doğan Ateş xxx (Cihan Özkara dk. 85 ?), Savaş Tağa xx (Ferhan Evren dk. 79 x), Alper Tursun xx, Erhan Şentürk xxx (Oktay Demircan dk. 90 ?), Aykut Uluç xx, Yakup Yiğit xx, Nazım Candoğan xx, Okan Yıldız xx
Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 27) (Kocaelispor), Erhan Şentürk (dk. 9) (Afjet Afyonspor)Sarı kartlar: Musa Nizam, Batuhan Er, Semih Karadeniz (Kocaelispor), Okan Yıldız, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş (Afjet Afyonspor)