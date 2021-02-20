12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün oynanan Hollanda Hırvatistan mücadelesinden gelen sonuçla, Avrupa Şampiyonasına katılım hakkı kazandı. 12 Dev Adam, bugün oynanan mücadelede Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti. Ay-Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında, pazartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak.