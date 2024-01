Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Sevil Bakır (41), eşinin servisinde uzun yıllar rehberlik yaptı. Eşinin belediye işe girmesinin ardından Bakır, aracına şoför aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine ehliyetini yükselten Bakır, direksiyon başına geçti. Bakır, hafta içi her sabah öğrencileri okula yetiştirmek için mesai harcıyor. Öğrencilerini kendi çocukları gibi gören Bakır, adeta bir anne şefkati ile okullarına ulaştırıyor. Çok az sayıda kadın şoförden birisi olan ve mesleğini severek yapan Bakır, adeta erkeklere taş çıkartıyor. Görenlerin bir yandan hayret diğer yandan da taktir ettiğini dile getiren Bakır, “Anne olduğum için çocuklara daha merhamet yaklaşıyor, daha çok dikkat ediyorum’ dedi. Depremde kendi çocuğunu okuldan almak yerine öğrencilerini aldığını aktaran Bakır, kadının isterse her şeyi yapabileceğini ifade etti.



10 yıl önce eşinin servisi arasında rehberlik yaptığını belirten Sevil Bakır, “Pandemi döneminde eşim belediyede şoför olarak işe başlayınca çalışan arayışına başladık. Ama kısıtlı sayıda servis olduğu için çoğu şoför arkadaşımız kabul etmedi. Benim de ehliyetim vardı. SRC, piskoteknik ne gerekiyorsa başvurup tüm belgeleri aldım. Cesaret ederek servisçiliğe başladım. Daha öncede bir örnek vardı ve bana sende yapabilirsin diye cesaret veriyordu. O cesaretle birlikte yapmaya başladım. Diğer servisçi arkadaşlarda bana yardımcı oldu. Zaten eşimden dolayı biliyordum. Bu konuda zorlanmadım. Herkes güzel karşılıyor. Yolda teyzeler durduruyor ‘aferin kızım devam et, sakın bırakma ve pes etme’ diyor. Yolda durup alkışlayan amcalar bile oldu” diye konuştu.



“Şoför eşi, kızı ve geliniyim. Ailecek şoförüz”

Çok güzel geri dönüşler aldığını aktaran Bakır, “Tüm arkadaşlara örnek olduğumu düşünüyorum. Anne olduğumuz için çocuklara daha merhamet yaklaşıyoruz. Daha çok dikkat ediyoruz. Mesleğimi seviyorum. Şoför eşi, kızı ve geliniyim. Ailecek şoförüz. Oğlumda heveslenerek taksi şoförlüğü yapıyor. Ailecek aşınası olduğum bir meslek olduğu için hiç zorlanmadım. Mesleğimi severek yapıyorum. Zor yanları tabi ki var. Aracım aniden arızalanıyor, lastik patlıyor. Sağ olsun arkadaşlarımda yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.



“Kadın isterse her şeyi yapar”

Sorunları pratik olarak hemen çözmeye çalıştığını dile getiren Bakır, “Taziyeniz olsa bile mesleğinizi yapmak zorundasınız. Hasta olsanız daha gelmek zorundasınız. Çocuğunuz hasta oluyor, onun yanında olmak yerine servise kimseyi bulamıyor ve çocukları kimseye emanet edemiyorsunuz. O yüzden işinizi her zor şartta yapmak zorundasınız. Deprem olduğunda kendi çocuğumu okuldan almak yerine okulun önüne gidip öğrencilerimi aldım. Bize emanet edilen çocuklar için daha fazla fedakarlık gerekiyor. Mesleğimiz bunu gerektiriyor. Güzelliklerinin yanında zorluklarını da katlanarak bu mesleği yapıyorum. Kadın isterse evine de, işine de, çocuklarına da yetişir. Dışarıda hayatı çok güzel omuzlayabilir. Kadın isterse her şeyi yapar” dedi.



“Bize anne şefkati ile yaklaşıyor ve sürüşü daha güzel”

7'nci sınıf öğrencisi Özge Türk ise “Sevil ablamızı çok seviyoruz. Genelde servisçiler erkek oluyor ama bizimki kadın. Ondan dolayı daha çok seviyoruz. Anne şefkati ile yaklaşıyor ve sürüşü daha güzel. Daha özgüvenli ve biz onunla daha çok rahat ediyoruz. Kendisi ile eğleniyoruz. Araçta bize müzik açıyor. Kendisini çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.