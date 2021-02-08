Yaralı Puhu kuşu tedavi altına alındı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde bir vatandaş yaralı puhu kuşu buldu. Kuş tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bilinçsiz avcılar yada başka bir yırtıcı tarafından yaralandığı düşünülen kuş tedavisinin ardından doğaya salınacak.