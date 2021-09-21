Tödürge Gölü’nde kano heyecanı

Sivas’ın Zara ilçesinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kano sporunun yaygınlaşması için Tödürge gölünde etkinlik düzenledi.

Avrupa Spor Haftası münasebetiyle 81 ilde kutlanan etkinlikler kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciği ile ortaklaşa organize edilen 7’den 70’e herkesin spor yapması amacıyla Sivas’ın Zara ilçesindeki Tödürge gölünde spor etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin nezaretinde düzenlenen spor etkinliğine yaklaşık 50 sporsever katıldı.

Kano renkli görüntülere sahne oldu

Düzenlenen etkinlikte Sivas’ta bir ilk olan kano yarışlarının yanı sıra bisiklet, doğa yürüyüşü, slacklining, yüzme gibi birçok spor etkinliği yapıldı. Sporseverler doyasıya bir gün geçirirken kano sporu etkinliği de renkli görüntülere sahne oldu. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da gölde kano kullandı.

“Bu haftayı dolu dolu geçireceğiz”

Program sonunda konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Avrupa Spor Haftasında etkinliklerimize devam ediyoruz. Bizde ilimizde birçok etkinlikler yapıyoruz. Zara Tödürge gölümüzde kano etkinliği, doğa yürüyüşü, bisiklet gibi etkinliklerle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki etkinliklerimizle sporcularla ve doğaseverlerle bu haftayı dolu dolu geçireceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan doğaseverler ise Tödürge gölünde kano yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.