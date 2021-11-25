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Soğuk hava iş performansını olumsuz etkiliyor

Uzman Klinik Psikolog Begüm Özkay, düşen hava sıcaklığı ve gecelerin uzamasının iş hayatındaki motivasyonu düşürdüğünü söyledi.

SİVAS 25.11.2021, 15:54
Soğuk hava iş performansını olumsuz etkiliyor

Uzman Klinik Psikolog Begüm Özkay, düşen hava sıcaklığı ve gecelerin uzamasının iş hayatındaki motivasyonu düşürdüğünü söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Begüm Özkaya, soğuk havalarda işe konsantre olmanın zor olduğunu belirterek," Son yıllarda, mevsimsel değişikliklerden kaynaklı insanlar kendilerini hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü hissettiklerini söylemektedirler. Özellikle kış aylarında insanların hayatlarının her anında olumsuzluklarla birlikte gerileme olduğunu görmekteyiz. Gerek iş hayatı olsun, gerek kendi sosyal hayatları olsun soğuk havalarda insanları olumsuz yönde etkilenmektedir. Örneğin; insanların sabah uyandıklarında yatakları terk etmek zorlaştı. Çalışanlar, iş yerlerine geç kalmaya başladı ve motivasyonları olumsuz yönde etkilendi. Çünkü hayatımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz iş yerlerimiz, olumlu-olumsuz etkileriyle yaşantımızda önemli bir yer tutarak psikolojimizi derinden etkiliyor" dedi.

Kış mevsiminin güzelliklerine odaklanın

Kış aylarında iş hayatındaki motivasyon kaybına sebep olan etkenlerden bahseden Özkaya," Çünkü yaz aylarının bitmesi ve hava sıcaklığının düşmesi ve gün ışığının azalması da iş hayatındaki motivasyonumuzu düşüren etkenler arasında yer almaktadır. İnsanlara sorduğumuz zaman hep yaz havası olsun, hep güneş olsun istediklerini söylediklerini, kış mevsimine karşı direnç gösterdiklerini ifade etmektedirler. İnsanların bu dirençlerinin sebepleri uyum sağlamakta zorlanmalarıdır. Uyumu yeniden sağlamak, olumluya çevirmek için iç motivasyonumuz çok önemlidir. Kendimize olumlu telkinler söylemek, kış mevsiminin güzelliklerine odaklanmak iç motivasyonumuza katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Soğuk motivasyonu azaltıyor

Stresin iş hayatını olumsuz yönde etkilediği kontrol altında tutulduğunda motive edici olabileceğini aşırı derecede yaşandığında ise stresin zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlık açısından tehdit oluşturabileceğini ifade eden Özkaya, havaların soğuması ile birlikte insanların motivasyonlarının azaldığını alınabilecek önlemleri anlatarak şunları söyledi. "Yaşamınızı düzenli ve olumlu bir yaşam şekline dönüştürülmelidir. Hava güneşli olmasa da sabah veya öğlen saatlerinde 25-30 dakika dışarıda yürüyüş yaparak güneş ışığından faydalanılmalıdır. Fırsat buldukça güneş ışığından yararlanılmalıdır. Beslenme ve uyku düzenine çok dikkat edilmelidir. Strese sebep olan durumlardan kaçınılmalıdır. Düzenli spor yapmak da bağışıklık sistemini güçlendirir”

Nasıl mutlu oluruz?

İşyerinde mutlu olmayı etkileyen faktörleri de anlatan Özkaya, birlikte çalışılan iş arkadaşları, değerli hissetmek, iyi kazanç, iyi çalışma saatleri, hafta sonu tatili veya yan haklar, birlikte çalışan yönetici, az stres, saygın bir çevrede çalışmak, üretken bir iş çevresine sahip olmak, işyerinin konumu, yeri gibi faktörlerin işyerinde mutlu olmadığı etkilediğini anlattı.

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