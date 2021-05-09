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Sivas’ta fırtına ağaçları kökünden söktü

Sivas’ta kökünden sökülen ağaçlar fırtınanın kuvvetini ortaya koydu.

SİVAS 09.05.2021, 12:06
Sivas’ta fırtına ağaçları kökünden söktü

Sivas’ta kökünden sökülen ağaçlar fırtınanın kuvvetini ortaya koydu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olup 10 dakika süren fırtınada çok sayıda çatı uçmuş çok sayıda araç hasar görmüştü. Günün aydınlanması ile görüntülenen kökünden sökülmüş ağaçlar fırtınanın kuvvetini ortaya koydu. Bir çok ağaç kökünden sökülürken rüzgarın etkisi ile kopan dallar da araçlara zarar verdi.
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