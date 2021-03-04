Sivas maviye talip

Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka sayılarının yüz güldürdüğünü söyleyerek, “Tekrar bir kısıtlamaya gitmemek, esnaflarımızın tekrar kepenk kapatmaması için sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’ dedi.

Kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci başladı. 81 il risk durumlarına göre sınıflandırılırken Sivas orta riskli iller arasında yerini aldı. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte ilde birçok işletme hizmete yeniden açıldı. Ancak olası bir vaka artışına karşı Sivas’ta denetimlere ara vermeden devam ediliyor. İlde 324 ekip ve 3 binin üzerinde personel denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün İl Salgın Denetim ekipleri Valilik binası önünde toplandı. Sivas Valisi Salih Ayhan ise önemli açıklamalarda bulundu.

“Sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’

Vali Salih Ayhan, “Sivas’ımız sarı biliyorsunuz. Sarı orta riskli ama mavi Sivas’a daha iyi yakışır. Selçuklunun rengi turkuaz mavisi Sivas’la aşinadır. Dolayısıyla bizde mücadelemizle Sivas’ı düşük riskli il sınıflandırması kategorisine hep birlikle getireceğiz. Ben Sivas halkına teşekkür ediyorum çünkü bu süreci benimsemelerinden dolayı başardık. Nisan’dan sonra da tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de normal bir normalleşme olacağını söyleyebiliriz. Bu dönemde kural ihlali yapanlara ceza uygulama konusunda cömert davranacağımızı söyleyebilirim çünkü kurallara uyan vatandaşlarımızın ve esnaflarımızı korumak için. Maymun iştahlık yapıp ta daha fazla kazanacağım düşüncesinden dolayı belirli kriterlerin dışına çıkanların, mutlak suretle gerekli cezai işlemlerini uygulayacağız. Tekrar bir kısıtlamaya gitmemek, çocuklarımızın okullardan uzak kalmaması ve esnaflarımızın tekrar kepenk kapatmaması için sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’ dedi.

“ Vaka sayıları yüz güldürüyor’’

Vali Ayhan, kentte vaka sayılarının yüz güldürdüğünü belirterek, “İlçelerimizin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İl merkezimiz iyi, ilçelerimiz çok çok daha iyi. İl genelinde önceden günlük 20-30 bandında bir vaka istatistiklerimiz vardı, şuan 25’le 16 arası bir gel git yaşıyoruz. Bu seviyeyi korumak ve daha da aşağıya çekmek hedeflerimiz. Şuan il genelinde de evde izlenim ve hastanede yatan sayısı olarak çok mütevazi ve yüz güldürücü rakamlara olduğunu söyleyebilirim. Totalde 280’lerin altındayız şuanda” şeklinde konuştu.