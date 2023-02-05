Şehit aileleri ve gazilerin talepleri TBMM’ye iletildi

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanları TBMM’de Şehit aileleri ve gazilerin maaşlarında iyileştirme yapılması ve gazilerin ’engelli raporları’ doğrultusunda sahip olduğu ÖTV muafiyeti hakkını tüm gazilere tanınmasını talep etti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fatih Deveci, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde ve Çankırı illerinden oluşan İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanları Ankara’ya çıkarma yaptı. İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı makamında ziyaret eden heyet şehit aileleri ve gazilerin taleplerini iletti. Bakan Yanık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerekli çalışmaların yapıldığını ve taleplere yönelik adımlar atılacağının müjdesini verdi. Dernek başkanları Bakan Yanık’ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve diğer AK Parti ve MHP milletvekilleri ile tek tek görüşerek taleplerini iletti.

“En yakın zamanda gündeme alınacak”

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fatih Deveci, taleplerinin en yakın zamanda gündeme alınma sözü verildiğini belirterek, “Sayın Bakanımız şehit aileleri ve gazilerimiz kendilerinin baş tacı olduğunu ve iletmiş olduğumuz talepler konusunda gerekli incelemeleri yapılarak ilgi kurumlar ve bakanlıklar ile görüşülerek en yakın zamanda Mecliste gündeme alınacağı belirtti. Sayın Bakanımıza bizlere göstermiş yakın ilgi ve samimiyetin dolayı başkanlarımız adına teşekkür ederim” dedi.