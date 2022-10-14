Özdemir, “Büyük ilçelerde ticaret odaları kurulması için çalışmalar yapacağız,”

Başkan Adayı Zeki Özdemir ve komite üyesi adayları, Vadi bölgesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerindeki STSO üyelerini iş yerlerinde ziyaret ettiler. Özdemir ve Meclis Üyesi Adayları ziyaretleri çerçevesinde bölge esnafıyla görüş alışverişinde bulunarak 13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan seçimlerde destek istediler.

Yapılan ziyaretlerin ardından akşam yemeği için Su vadi otelde toplantı düzenlendi. Zeki Özdemir, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinden katılan sanayici ve tüccarlara projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Adayı Özdemir konuşmasında, Merkez ve ilçeler arasındaki ticaretin gelişmesi için faaliyetlerin yürütüleceğini belirterek her ilçeden Yüksek istişare kurulunda temsilcilerin yer alacağını belirtti.

Özdemir Konuşmasının devamında; “Büyük ilçelerimizde Ticaret Odası kurulması yönünde çalışmalar yapılacak. İlçe Danışma Kurulları kurularak, ilçelerimizdeki üyelerimizin Oda yönetim mekanizmaları içinde aktif rol almalarını sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. Vadi bölgesinde bulunan Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerimizin kalkınması için yatırımcıların bölgeye yönlendirilmesinin yapılacağını söyledi.

Özdemir, tüm ilçeleri ayrı ayrı önemsediklerini ve ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayarak, bölge halkının misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.