Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde eski cezaevi mevkiinde meydana geldi. F.R. idaresindeki 58 FE 714 Lada marka otomobil, S.Ö. idaresindeki 58 ABK 033 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası 2 aracın şoförü ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kangal ilçe hastanesine kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.